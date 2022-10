Spezia-Brescia 3-1 | Gotti | “L’obiettivo primario era passare il turno | sono contento”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il tecnico dello, Luca, in seguito al netto successo per 3-1 sulnei sedicesimi di Coppa Italia 2022/2023, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “Non temevo la partita ma temevo quello che capita qualche volta, ovvero affrontare la gara nel modo inadeguato. Si è, invece, partiti bene. Con i singoli cistati momenti di alti e bassi, maera il passaggio delche non si sia fatto male nessuno. Sanca e Strelec? Hanno mostrato vivacità,stati importanti, ma a volteusciti dalla partita. Strelec non ha nel suo forte giocare di spalle, dobbiamo farlo ...

Commenta per primo3 - 1 Andrenacci 5,5: un po' incerto sul raddoppio dei liguri. Incolpevole negli altri due gol Jallow 5,5: un po' compassato, troppo. Cistana 5,5: poco costrutto Huard 6: fa fatica ma ...Commenta per primo3 - 1 Zoet 6,5: un intervento su angolo alla mezzora e dopo 5' d'istinto per salvare il vantaggio. Sicuro tra i pali un po' meno coi piedi. Poi al 92' macchia la buona prestazione ...Vittoria convincente dello Spezia che si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia contro il Brescia. Gotti ha lasciato in panchina Gyasi e Nzola e lanciato dal primo minuto lo slovacco Strelec che lo ...(Digital-Sat News) Lo Spezia aspetta e cerca di ripartire ma il Brescia chiude il primo tempo in attacco. Il Brescia continua a giocare ma è lo Spezia a sfiorare il tris con un tiro dalla distanza di ...