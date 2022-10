Siria | Msf | torna colera dopo 15 anni | finora oltre 13mila casi e 60 morti

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - A 15dall'ultima epidemia,ilin: in tutto il Paese si contano giàsospetti segnalati, mentre sale a 60 il bilancio dei. In collaborazione con le autorità sanitarie locali, Medici Senza Frontiere (Msf) sta supportando un centro di trattamento per ilda 65 posti letto a Raqqa, dove in sole due settimane sono stati ricoverati quasi 600 pazienti, di cui un terzo in gravi condizioni. Secondo il Raqqa National Hospital, riporta un comunicato di Msf, non si registravanodiconfermati nel nord-ovest del Paese dal 2007. L'epidemia disi è estesa anche in Libano dove team di Msf stanno ...

In sole due settimane quasi 600 pazienti sono stati ricoverati nel centro di trattamento per il colera di Raqqa, supportato da. L' epidemia di colera insi sta diffondendo in tutto il paese: oltre 13.000 casi sospetti segnalati e il bilancio sale a 60 morti . In collaborazione con le autorità sanitarie locali, ...L'epidemia di colera insi sta diffondendo in tutto il paese: oltre 13.000 i casi sospetti segnalati, mentre sale a 60 ... Medici Senza Frontiere () sta supportando un centro di trattamento per ...Ambedue utilizzano i migranti come arma di ricatto nei confronti dell’Europa. Ambedue sono responsabili di trattamenti degradanti, disumani. Turchia e Grecia, la duplice vergogna.Si trovano nel Centro per colera di Raqqa supportato da Medici Senza Frontiere. L’epidemia di colera si è estesa anche in Libano. I bassi livelli ...