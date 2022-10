(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il governonon è ancora nato, anzi, il Capo dello Stato non ha neppure conferito l’incarico di formare il nuovo esecutivo né a Giorgiané a nessun altro esponente del centrodestra. Eppure il mondo della scuola sembra già mobilitarsi (ingiustificatamente) contro il nascituro governo. Invero, le proteste studentesche contro la leader di Fdi, o meglio contro il voto degli italiani e dunque contro il concetto stesso di democrazia, erano iniziate già lo scorso 26 settembre, all’indomani del voto delle Politiche, con l’occupazione del Liceo Manzoni di Milano, ed erano poi proseguite il 7 ottobre, sempre a Milano, con alcuni studenti antifascisti (anche se sarebbe piuttosto il caso di definirli antidemocratici) che avevano bruciato la foto di Giorgiain piazza Duomo in quanto in aperta contestazione con il risultato delle ...

Nicola Porro

Siamo al delirio: arriva il "no Meloni day"