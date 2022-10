“Servizi dei tg contro il direttore dell’Asl per motivi personali” | le accuse all’editore tv e l’intreccio tra media | sanità e politica in Veneto

Il Fatto Quotidiano

...il Centro per le cure mediche d'emergenza e la medicinadisastri del Consiglio regionale di Kharkiv: "Nel bombardamento di oggi del distretto di Dvorichna, tre veicoli specializzati in...La valutazione della fondazione ha giudicato "forte" solo il CorpoMarines, mentre considera l'...guidata da Joe Biden - per l'anno fiscale 2023 è di gran lunga inferiore a quello di cui i... “Servizi dei tg contro il direttore dell’Asl per motivi personali”: le accuse… Europa Verde e i consiglieri di opposizione esprimono soddisfazione: "Lo sviluppo delle imprese avvenga in aree dedicate e con rigenerazione urbana.(Arv) Venezia 19 ott. 2022 - È stata illustrata, nel corso della seduta odierna della Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), V ...