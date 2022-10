Serie A | giornata 11 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

... che arrivavano dalla nostraA1 e che ci erano tornati " rispettivamente a Brindisi e Sassari ... e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 19 ottobre : la partita è valida per la seconda......di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta GolC )...Fantacalcio, 5 portieri da evitare per l’11ª giornata di Serie A. Le ultimissime in ottica formazione per l'imminente weekend.Nella nona giornata del Campionato di calcio di Serie C, giocata allo stadio “Artemio Franchi” di Siena, la Robur pareggia contro il Rimini con il risultato di 0-0. Il Siena, con molte assenze sopratt ...