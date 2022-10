Second Chance | il documentario con Cristiana Capotondi da oggi su Discovery Plus

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), ilche racconta storie di rinascita, connelle vesti di narratrice, arriva da19 ottobre su. Storie forti, suggestive, diverse fra loro e malgrado ciò legate da un unico filo conduttore: per tutti esiste unaa possibilità. Arriva in streaming su+ ildal titolo, che racconta storie di rinascita e nuove opportunità, connelle vesti di narratrice, in esclusiva damercoledì 19 ottobre. Realizzato con il supporto di Cisco Italia e della Comunità di Sant'Egidio di Roma, ...

Arriva in streaming su Discovery+ il documentario dal titolo, che racconta storie di rinascita e nuove opportunità, con Cristiana Capotondi nelle vesti di narratrice, in esclusiva da ...... intervistatrice, confidente partecipe e appassionata dei protagonisti di quattro storie di caduta nell'abisso e di risalita , di riscatto, di "" come recita il titolo con il solito ...Second Chance, il documentario che racconta storie di rinascita, con Cristiana Capotondi nelle vesti di narratrice, arriva da oggi 19 ottobre su Discovery Plus. Storie forti, suggestive, diverse fra l ...Il 18 ottobre alle 17 a Roma in ia della Paglia 14B viene per la prima volta proiettato il documentario di Erika Brenna “Second Chance”, che racconta le storie di quattro persone, che sono riuscite a ...