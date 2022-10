Se Berlusconi non ha nulla da perdere | Meloni… Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ma davvero il governo di Giorgia Meloni, una volta insediato, dovrà procedere a zigzag a causa degli ostacoli che giorno dopo giorno gli metteranno davanti gli alleati, a partire da Silvio? Le uscite del Cav a nemmeno 24 ore dalla photo opportunity che doveva sancire la ritrovata sintonia nell’incontro a due nella sede di FdI su Putin e i ministri del nuovo governo con la rivendicazione della Giustizia a Casellati, ripropongono il problema. Senza offrire soluzioni. Per spiegare le continue strambate dell’ex premier c’è chi tira in ballo l’età, chi il carattere, chi l’orgoglio, chi il cerchio magico, familiare o meno. In ognuna c’è un pizzico di verità, ma il ritratto finale non è figurativo bensì sconcertante nella sua astrattezza. Esiste un elemento di sbilanciamento che finora non è venuto fuori e che tuttavia gioca in ruolo essenziale nei rapporti tra la ...