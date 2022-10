Sciopero aerei 21 ottobre | cosa fare per salvare il viaggio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiI disservizihanno caratterizzato il 2022, anno di piena ripresa del mondo del travel, continuando a creare difficoltà ai passeggeri. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi, infatti, hanno rovinato le vacanze a milioni di italiani. Disagi da record a cui si aggiunge l’imminentedi venerdì 21, che coinvolgerà, secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 250mila passeggeri italiani che subiranno un disservizio per loaereo. Per lodi venerdì 21, l’Enac ha specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nellodi venerdì 21 ...

Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni Tra The Watcher e Dahmer , il crime ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...