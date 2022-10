Sci alpino | i convocati dell’Italia per il raduno in Val Senales | 6 uomini jet al lavoro verso il debutto stagionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La Coppa del Mondo di sci2022-2023 sta per cominciare, con l’appuntamento inaugurale previsto questo weekend a Soelden con il doppio slalom gigante (femminile sabato, maschile domenica), mentre per assistere aldelle discipline veloci bisognerà attendere almeno sino al fine settimana 29-30 ottobre. In tal senso la Nazionale Italiana sta ultimando la preparazionele due discese libere maschili in programma a Zermatt/Cervinia, con il direttore tecnico Massimo Carca che ha convocato sei atleti del gruppo di Coppa del mondo velocità per una settimana di allenamenti sulle piste della Val. Il, pianificato da giovedì 20 a mercoledì 26 ottobre, vedrà la partecipazione deglijet azzurri Christof Innerhofer, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Nicolò ...

Il Matterhorn Cervino Speed Opening si avvicina e, per prepararlo al meglio, il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato sei atleti del gruppo di Coppa del mondo velocità. Gli azzurri si ...L'Italia punta tutto su Dominik Paris per la Coppa del Mondo e i Mondiali di. Il campione altoatesino è pronto per centrare l'obiettivo in un anno che lo può consacrare come il miglior discesista al mondo. La Coppa di discesa è un traguardo ormai cercato ed ambito ... Sci alpino, chi ha nuovi materiali Vinatzer e Kristoffersen cambiano strada. Fra le donne è mezza rivoluzione! Il Matterhorn Cervino Speed Opening si avvicina e, per prepararlo al meglio, il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato sei atleti del gruppo di Coppa del mondo velocità. Gli azzurri si ...Sabato 29 ottobre 2022 si disputa il Matterhorn Cervino Speed Opening: la prima gara trasfrontaliera sulla pista nota come Gran Becca. Ecco tutte le novità.