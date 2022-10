Sci alpino | i convocati dell’Italia per il gigante di Soelden | c’é anche Dominik Paris con Franzoni | De Aliprandini e Della Vite

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vistatappa inauguraleCoppa del Mondo di sci2022-2023, in programma questo weekend a. La FISI ha annunciato quest’oggi l’elenco degli azzurri che prenderanno parte allo slalommaschile di domenica 23 ottobre, prima gara stagionale del circuito maggiore. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato nove atleti per ild’aperturaCoppa del Mondo: Giovanni Borsotti, Luca De, Filippo, Giovanni, Alex Hofer, Simon Maurberger,, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. La punta di diamantesquadra tricolore è sicuramente il ...

Domenica si gareggia sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, al via De Aliprandini ROMA - Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ha convocato nove atleti per il gigante di apertura della Coppa ...La Coppa del Mondo di2022 - 2023 sta per cominciare, con l'appuntamento inaugurale previsto questo weekend a Soelden con il doppio slalom gigante (femminile sabato, maschile domenica), mentre per assistere al ...È un autunno con i fiocchi quello che attende il Breuil e tutta la Valle d'Aosta. Lo Speed Opening Zermatt - Cervinia della Coppa del Mondo di sci alpino proietta l'intera regione su un palcoscenico c ...Sabato scatterà - tra le incognite ambientali - la stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino con il gigante sul ghiacciaio di Soelden. Al via diverse svizzere con obiettivi importanti da rag ...