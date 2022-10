Scandicci | arrestato 54enne L’accusa | maltrattamenti agli anziani genitori

Urla e botte contro i genitori anziani. I rumori che provenivano da quella casa dihanno messo in allerta i vicini che hanno temuto che dietro quelle mura avvenissero maltrattamenti in famiglia. Per questo motivo, spinti dal senso civico, alcuni residenti della zona lo ...I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 54enne italiano di, ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni dei genitori. L'indagine è scaturita da una richiesta d'intervento fatta, lo scorso 6 ottobre, dai vicini di casa dell'anziana coppia, che ...Un uomo di 54 anni, residente a Scandicci, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti ai danni dei genitori. L'arresto è avvenuto in seguito ad accertamenti dei carabinieri, scaturiti da una ric ...Arrestato in carcere un 54enne italiano di Scandicci (Firenze) per maltrattamenti ai danni dei genitori in seguito ad accertamenti dei carabinieri scaturiti da una richiesta d’intervento fatta il 6 ot ...