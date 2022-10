Sara Simeoni | chi è il figlio Roberto Azzaro | età | carriera | padre | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tutto pronto, o quasi, per un’altra imperdibile puntata in compagnia del salotto pomeridiano più apprezzato dagli italiani. Con l’immancabile presenza di Serena Bortone, anche oggi, torna ”Oggi è un altro giorno” ad allietare il nostro primo pomeriggio. Interviste, approfondimenti, temi di attualità e i maggiori personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, ci aspettano a breve per rivelarsi davanti alle telecamere Rai. In studio, oggi, ci sarà anche la medaglia d’oro. Tra i temi affrontati ci sarà sicuramente anche quello di suo, scopriamo qualcosa in più su di lui.: una famiglia ”atletica” Parlare deldi, inevitabilmente comporterà un discorso ...