Panorama

Che vuol dire questo Certo è curioso che nonquale parola aggiungere a identità. L'... Unal centrosinistra per attrezzarsi ad una incisiva opposizione al nascente governo delle ...Le posizioni incomunale Anche dalle opposizioni è arrivato un via libera al nuovo ... "Bisognerà dare molta pubblicità a questo regolamento, perché le persone lo". E che le nuove ... Sappiano al Consiglio europeo sull'energia che non c'è più tempo Via libera a bonus di 200 euro per chi ha una pensione da casalinga. Si tratta di un contributo una tantum che, per Trento e Bolzano, pesa per 700 mila euro.Depositata dalla maggioranza per chiedere al Consiglio Valle di dissociarsi dalle 'gravissime affermazioni' del neo consigliere regionale della Lega ...