Sanzioni alla Russia | la tesi di Fontana è fondata? Cosa dicono i dati e i fatti

...europearichiesta di commentare dichiarazioni di esponenti politici italiani (si tratta delle dichiarazioni del presidente della Camera Fontana) secondo cui l'impatto economico delle...E anche per questo l'Ue si riunirà domani per approvare un nuovo pacchetto dicontro l'... E proteggeremo gli europei dall'altra guerra che Putin sta conducendo la sua guerranostra ...Berlusconi torna a far parlare di sè per alcune esternazioni fatte su Putin. “Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia" ...I bombardamenti russi degli ultimi giorni su molte città ucraine sono stati realizzati in gran parte con droni di fabbricazione iraniana, che sono uno dei motivi principali del successo dei recenti at ...