Salvini Lega | “Buon lavoro ai capigruppo Romeo e Molinari”

..., Forza Italia e Noi Moderati, alle 10.30. Qualcuno in giornata azzarda già una data per il ... scommette che entro martedì prossimo si possa votare la fiducia, mentre Matteo, in una ...Federalismo Profilo tecnico, gradito nell'ambiente di Fratelli d'Italia, Valditara, 61 anni, è stimato consigliere di Matteo. Il 25 settembre era candidato in Lombardia con la, ma non è ...Profilo tecnico, gradito nell’ambiente di Fratelli d’Italia, Valditara, 61 anni, è stimato consigliere di Matteo Salvini. La sua trentennale carriera politica è una storia di fedeltà al centrodestra, ...L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni per la formazione del governo: Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsia ...