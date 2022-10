Roma | donna si lancia giù dal Ponte per uccidersi | salvataggio estremo degli agenti di Polizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022). Aveva deciso di farla finita gettandosi nel fiume daMarconi. Unanon riusciva più a trovare ragioni per continuare a vivere, e così si era drammaticamente per il gesto. Fortunatamente, però, glidelladi Stato si trovavano nei paraggi ed hanno sventato il peggio. Il fatto è accaduto ieri mattina, martedì 18 ottobre, quando un uomo aveva notato unain bilico, in procinto di gettarsi nel vuoto. Poi, una fissa allo stomaco: lasi era lasciata cadere. Una visione drammatica sconcertante, così l’uomo ha dato subito l’allarme chiamando il 112 (Numero Unico Emergenze). Leggi anche: ‘Ammazzati’, e lei tenta il suicidio daSisto: lasalva 17enne, il fidanzato ...

...unadi circa 55 anni che riportava ustioni su diverse parti del corpo. Affidata al personale sanitario del 118 è stata trasportata al pronto soccorso di Anzio e poi in un ospedale di. Sul ......è stata predisposta dall'Autorità Giudiziaria la misura del divieto di dimora nel comune di. ... 32enne colombiano, che insieme ad una- riuscita a fuggire - aveva asportato 5 capi d'...Esplosione ad Anzio intorno alle 10,30. Una villetta tra via dei Larici e via dei Faggi a Lavinio è stata completamente distrutta. Una donna è rimasta coinvolta ed è stata accompagnata d'urgenza in os ...Una palazzina è crollata intorno alle 10 di questa mattina ad Anzio. E' successo in via dei Faggi 98. La palazzina unifamiliare è improvvisamente crollata su se ...