Rischio Escherichia Coli | ritirato dal mercato un lotto di Fontina Dop Pascoli italiani | è lo stesso marchio del gorgonzola richiamato per Listeria

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuovo allarme alimentare. UndiDop diPasè statodalper “possibile presenza di, produttori di shiga tossina“. La Cooperativa Produttori Latte e, come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo delC252105286 con scadenza 11 novembre 2022 permicrobiologico. La raccomandazione è “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”. Alcuni ceppi del batterio E., definiti produttori di “Shiga-Tossina” producono tossine molto pericolose per la salute umana, poiché in grado di causare una grave forma di ...

