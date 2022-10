Rinosinusite cronica con poliposi nasale | ok di Aifa a rimborsabilità nuova terapia

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Respirare con la bocca, non sentire gli odori né i sapori, dormire a malapena, avere il naso che cola in continuazione e una tosse che non dà tregua. È questa la quotidianità di chi convive con lacon, patologia infiammatoriadel naso e dei seni paranasali, che in molti casi si associa anche all’asma e ad altre comorbidità. Per questi pazienti, provati da una malattia infiammatoriadebilitante, sul piano fisico e psicologico, c’è unaprospettiva di cura: è ora disponibile, infatti, un farmaco biologico che rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Approvato per gli adulti congrave con polipi ...