Rinnovo Lobotka | spunta un premio alla firma del nuovo contratto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non si può parlare del Napoli, ad oggi, senza nominare Stanislav. Il centrocampista slovacco,sua quarta stagione in azzurro, è ormai diventato il fulcro del gioco partenopeo nonché un idolo per l’intera tifoseria. Fra chi lo paragona ad Iniesta e chi rimane ogni giorno ammaliato dalle sue giocate, unaccordo fra la società azzurra ed il 68 partenopeo sembra ormai aver preso forma. GETTY: Foto – StanislavCome riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, il management del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno raggiunto l’intesa vincente la scorsa settimana. L’attualedi, già duraturo fino al 2024, sta per essere prolungato fino al 2027, con un ingaggio che rasenta i 3 milioni di euro. E non è tutto. ...

firmerà ilcol Napoli Come riporta Tuttomercatoweb, la notizia è che ilverrà firmato durante il mese di novembre, mentre lo slovacco avrà un consistente bonus alla firma ...Calciomercato Napoli - Arrivano conferme importanti per quanto riguarda ildi Stanislavcol Napoli sempre più vicino. Ciro Venerato, collega della Rai, ha fornito dettagli in diretta a Tv Luna: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...NAPOLI - Lui era il «gordo», per dirla con eleganza, il grasso o persino il «chiatto», per non usare eufemismi, mentre adesso le rotondità sono tutte dentro a quel palleggio sontuoso che incanta. E la ...Stanislav Lobotka è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli. Il centrocampista è vicino alla firma fino al 2027 L'ingaggio di Lobotka Lo stipendio del centrocampista dovrebbe aggirarsi into ...