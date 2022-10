Renzi | “Pd e M5s ci hanno tagliato fuori dai posti di vicepresidenza destinati alle opposizioni | non parteciperemo al voto”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Ci sono quattrodiper le, che vengono sempre divisi. Ci sono tre, cosafatto Pd e 5 Stelle?noi e cibuttatoda tutto. Questo è un modo di fare non rispettoso delle regole e dei precedenti. Quindi oggi noi non partecipiamo ale non c’è nessuna divisione tra me e Calenda, abbiamo semplicemente deciso checonsultazioni va Carlo e non io. Se vi ricordate anche in passato per altre consultazioni io non sono andato per lasciare spazio ad altri”. Lo ha detto il leader di Iv Matteoparlando con i cronisti all’ingresso di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto ...

2 ore fa: "Pd -ci tagliano da vicepresidenze, non saremo in aula" 'Oggi si vota per vicepresidenza delle due assemblee e ci sono quattro posti per le opposizioni e tre opposizioni, Pd ..."Pd ehanno fatto l'accordo per tagliarci fuori - denuncia Matteo- . Con la loro arroganza, hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall'Aula. Porteremo il tema al presidente ...ROMA - Le vice presidenze di Camera e Senato mettono a disposizione "4 posti per 3 opposizioni: Pd, M5s e noi. Pd e M5s hanno fatto l'accordo per ..."Oggi si vota per le vicepresidenze delle due assemblee e ci sono quattro posti per tre opposizioni M5s, Pd e noi. Cosa hanno fatto Pd-M5s Hanno fatto un accordo per tagliarci fuori. (ANSA) ...