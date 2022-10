Renzi dà l’assalto alle vicepresidenze delle Camere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alla vigilia del voto che si terrà oggi per la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, sale lo scontro interno all’opposizione per la distribuzionecariche. La formazione politica di Carlo Calenda e Matteoha denunciato “un accordo tra Pd e 5 stelle” per “spartirsi tutte le” (opposizioni ne spettano due alla Camera e due al Senato) e ha fatto sapere che, in questo caso, non solo non parteciperà al voto ma interesserà della questione il presidente della Repubblica. Calenda ehanno denunciato “un accordo tra Pd e 5 stelle” per “spartirsi tutte le” Calenda, annunciando checonsultazioni al Colle andrà con i capigruppo e con Teresa Bellanova (presidente di Italia viva) e dunque senza ...