Rekabi torna a Teheran accolta come un' eroina da sostenitori

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Elnaz, l'atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud, è stataal suo arrivo all'aeroporto dida una folla che l'ha celebrata. "Elnaz ...

Elnaz, l'atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud, è stata accolta al suo arrivo all'aeroporto di Teheran da una folla che l'ha celebrata. "Elnaz è un'...Iran, il video della campionessa Elnazche gareggia senza velo: mi è caduto "inavvertitamente"Elnaz Rekabi, l'atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud, è stata accolta al suo arrivo all'aeroporto di Teheran da una folla che l'ha celebrata. (ANSA) ...La climber 33enne era 'scomparsa' dopo aver gareggiato senza velo. Ma lei parla di 'un gesto non intenzionale' ...