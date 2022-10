Regolamentazione dell’affido dei figli | l’ordinanza della Cassazione e le poche novità

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La Suprema Corte direcentemente è stata chiamata a pronunciarsi sulla regolarità degli accordi privati in ordine alladel mantenimento per inati da genitori non coniugati. Il caso: la scrittura privata per laIl fatto: due genitori non sposati concordavano con una scrittura privata, quindi senza passare per il Tribunale, che il padre avrebbe trasferito alo la proprietà di un immobile e che non sarebbe stato onerato dell’obbligo di contribuzione periodica al mantenimento, salvo le spese scolastiche e di abbigliamento. La madre, una volta sperimentato tale accordo, riteneva che non fosse sufficientemente a garantire gli interessi delo e ricorreva al Tribunale di Cosenza che dichiarava ...