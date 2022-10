Regione Piemonte | l' artigianalità del prodotto è una ricchezza da esportare L' assessore Tronzano | Le istituzioni in difesa della qualità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv l'al Bilancio e alle Attività produttive diAndreae Walter Ruffoni, di Ruffoni Srl, azienda sulle rive del Lago d'Orta, terra dei fabbri dei rame. Ruffoni è una leggendaria pentola artigianale italiana, il magnifico fulcro di ogni casa. Fondata nel 1962 da Fremide Ruffoni, l'azienda utilizza tecniche di lavorazione antiche tradizionali per produrre bellissime pentole a martellate fatte a mano, opere d'arte che incorporano funzionalità superiori e riflettono secoli di storia, esperienza e tradizione. “Sono una nicchia e fanno manifattura di eccellenza”, spiega, “e dobbiamo far conoscere queste aziende nel mondo per aumentare l'esportazione dei nostri prodotti”. La lavorazione tradizionale, dice Ruffoni, “si affianca a ...