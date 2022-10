Reazione a Catena | chi ha vinto oggi | Le Salse Miste | montepremi e parola vincente di mercoledì 19 ottobre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022). E’19e la settimana è ancora lunga ma come sempre ci terrà compagnia per i prossimi giorni l’imperdibile, il quiz game che appassiona i telespettatori e allena la mente. Alla conduzione c’è sempre lui: Marco Liorni, mentre a sfidarsi ci sono due squadre: da una parte le campionesse di ieri sera “Le”, dall’altra i “I tre metri quadri”.: “Le” VS “I tre metri quadri” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E dida indovinare. ...