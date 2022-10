Rapper Niko | arrestato Vincenzo Pandetta | era irreperibile dopo la condanna In tasca aveva 12mila euro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), al secolo, è in stato di arresto: la polizia sta eseguendo in queste ore, a Milano , l'arresto del, due dischi d'oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l'...

, al secolo Vincenzo Pandetta , è in stato di arresto: la polizia sta eseguendo in queste ore, a Milano , l'arresto del, due dischi d'oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l'...IlPandetta è stato arrestato questa mattina a Milano . Si era sottratto al provvedimento, il cantante per due volte disco d'oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l'album Bella Vita . ...Niko Pandetta - Sul palco cantava «Maresciallo non ci prendi», ma non si trattava solo di arte. Il rapper Vincenzo Pandetta, in arte Niko, è stato arrestato questa mattina ...Tatuaggi sul corpo e sul viso, sguardo truce e foto con mazzette di soldi in mano. È l’istantanea di Vincenzo Pandetta in arte 'Niko' , cantante neomelodico ...