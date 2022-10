Quote | pensioni d’oro | bonus donne | tutti i dossier-previdenza del nuovo governo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Per il dopo Quota 102, ilpotrebbe ricorrere a un intervento in due tempi e a un piano triennale, del quale dovrebbero fare parte anche il ricalcolo contributivo di almeno una fetta dei trattamenti più ricchi, sconti contributivi per le lavoratrici madri e un ampliamento della platea dei lavori impegnati in attività usuranti

...integrale con nuove "" e per irrobustire gli assegni pensionistici più bassi, come promesso in campagna elettorale, ma anche una revisione del meccanismo di calcolo delle cosiddette "d'......Il secondo tema al centro del dibattito " in vista della Legge di Bilancio e della Riforma... Il punto è non finire per replicare il sistema delle: a quel punto tanto varrebbe tenersi ...Per il dopo Quota 102, il nuovo governo potrebbe ricorrere a un intervento in due tempi e a un piano triennale, del quale dovrebbero fare parte anche il ricalcolo contributivo di almeno una fetta dei ...Se pensiamo che circa il 25% delle donne che avevano diritto a esercitare l’opzione donna lo ha fatto andando in pensione con un assegno mensile dimezzato, quota di uomini che scelga la stessa strada ...