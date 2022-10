Quirinale | via alle consultazioni per il governo Il Centrodestra si presenterà unito

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nonostante le fibrillazioni e le ultime dichiarazioni di Berlusconi su Putin e la guerra in Ucraina, Ilsial, oggi 20 ottobre 2022, con un'unica delegazione per lecon il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il varo del nuovoL'articolo proviene da Firenze Post.

Lo ha reso noto ilDanilo Loria - - > L'ufficio stampa delha comunicato il calendario per le consultazioni L'ufficio stampa delha comunicato il calendario per le consultazioni per la formazione del governo di Centro/Destra che avrà in Giorgia Meloni , leader di Fratelli d'Italia, il nuovo presidente del Consiglio ...Al via da oggi e fino a venerdì le consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i primi ad essere ricevuti saranno i presidenti dei due ...Le consultazioni al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il varo del nuovo governo inizieranno domani mattina e si concluderanno con la delegazione del centrodestra, che v ...