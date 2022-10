Putin proclama la legge marziale nelle regioni occupate | “Kiev uccide i civili”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo averle dichiarate formalmente parte del territorio russo con un referendum illegale non riconosciuto dalla comunità internazionale,adessolaquattroconquistate in Ucraina: Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk. Da domani – secondo l’agenzia di stampa governativa Ria Novosti – l’area al confine con l’Ucraina sarà sottoposta a legislazione speciale. Il Cremlino ha imputatocome responsabile dell’escalation: “Il regime di Zelensky, come sapete, ha rifiutato di riconoscere la volontà e la scelta del popolo, respinge qualsiasi proposta di negoziato. Al contrario, i bombardamenti continuano, istanno morendo”, ha dettoparlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza ...