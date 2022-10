Putin | la linea di Berlusconi non è quella di Forza Italia Casellati alla Giustizia? Non erano questi gli accordi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "Per quanto riguarda le parole sucredo che siaa doverle chiarire. Per noi, e mi riferisco a Fratelli d', a Giorgia Meloni e all'intero Centrodestra, come abbiamo scritto chiaramente nel programma elettorale, il posizionamento dell'... Segui su affarni.it

L'HuffPost

... presagiva una presa di distanza o quantomeno il premiare laronzulliana che ha boicottato l'... L'amicizia conNon contento, evidentemente, di aver fatto un annuncio dirompente, ha poi ...In un'intervista alla Tass, Razov ha affermato che 'finora è stata delineata unaper la ... per governo ci siamo Stupore per l'uscita di Silvio Berlusconi sui rapporti con, ma anche l'idea ... La linea rossa della Nato: niente nucleare, anche se lo usa Putin La pubblicazione dell’audio del leader di Forza Italia non è passata inosservata sulla stampa straniera. Si teme che cambi la posizione italiana su Kiev ...Berlusconi torna a far parlare di sè per alcune esternazioni fatte su Putin. “Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia" ...