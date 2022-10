Putin introduce legge marziale nelle regioni ucraine annesse

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mosca, 19 ottobre 2022 "Nella Repubblica popolare di Donetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk, nonchédi Kherson e Zaporozhye. Prima del loro ingresso in Russia, era in vigore un ...

Pertanto, ho firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale in questi quattro soggetti della Federazione Russa", le parole del Presidente della Federazione Russa6 ore falegge marziale nelle regioni annesse Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto in base al quale la legge marziale viene introdotta nelle quattro regioni ..."Nella Repubblica popolare di Donetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk, nonché nelle regioni di Kherson e Zaporozhye. Prima del loro ingresso in Russia, era in vigore un regime di legge marziale.Siamo nella quarta fase del conflitto, quella che continua a vedere gli ucraini riconquistare, a partire da fine agosto, parte dei territori persi ...