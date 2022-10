Putin dichiara la legge marziale nelle regioni dell’Ucraina annesse alla Russia | ecco cosa significa

"Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazionee Zelensky. Perché non c'è ... Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile",in serata ..."Ho riallacciato con" . Rimbalzano sui media russi le parole di Silvio Berlusconi che rilanciano il passaggio: "L'... Minimizza l'ambasciatore russo Sergey Razov , che alla Tass: "Non ...