Pronostico Almería vs Girona Spain La Liga 20-10-22

IlVittoria del Betis, nettamente più forte del Cadice, che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La squadra di Pellegrini potrebbe pure pagare sotto l'aspetto fisico i molteplici ...IlVittoria dell'Atletico Madrid che almeno per una notte potrebbe agganciare al secondo posto in classifica la squadra di Xavi. Insomma, l'occasione è enorme e i padroni di casa non se la ...