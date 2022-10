Agenzia ANSA

Dovrebbe uscire questa sera ildelle consultazioni al Quirinale che si apriranno comunque domani. Al Quirinale è tutto pronto per l'avvio dei colloqui del presidente Sergio Mattarella con i gruppi parlamentari e i leader ...Si votano gli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama. Tensioni Pd - Terzo polo per gli incarichi che spettano alle ... Probabile calendario stasera, consultazioni domani al Colle Dovrebbe uscire questa sera il calendario delle consultazioni al Quirinale che si apriranno comunque domani. Al Quirinale è tutto pronto per l'avvio dei colloqui del presidente Sergio Mattarella con i ...Nuova giornata decisiva per la formazione del nuovo governo. Dopo le nomine dei presidenti di Camera e Senato e dei capigruppo dei vari partiti, si eleggono, infatti, gli uffici di presidenza di Monte ...