PNRR Roma – LcR | “Su assunzione tecnici poca trasparenza da parte di Città Metropolitana e Roma Capitale”

... il leghista Giancarlo Giorgetti pare confermato al Tesoro, con il prefetto diMatteo ... Per il ministero, considerato determinante anche per la gestione dei fondi del, i candidati più ...... sia per come ha seguito il dialogo tra voi e me, sia per la campagna di comunicazione sul, ... 1 ora fa Ambasciatore russo in Italia: "Non credocambi rotta con nuovo governo" L'ambasciatore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Vi rivolgo un ringraziamento sentito. Voi in questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica, avete svolto un servizio straordinario a cittadini aiutandoli a seguire ...