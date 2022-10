Pnrr | investimenti per 9 | 2 mld di euro per la portualità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Gliprevisti per lo sviluppo delladal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) e da risorse nazionali ammontano a 9,2 miliardi di, come descritto dal Rapporto “e Riforme delper la”, pubblicato questa mattina e discusso durante il seminario online al quale ha partecipato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Complessivamente, sono previsti interventi in 47 porti localizzati in 14 regioni e di competenza di 16 Autorità di Sistema Portuale (AdSP). Il 46,9% degliva ai porti del Mezzogiorno, il 37,7% a quelli del Nord e il restante 15,4% a quelli del Centro Italia. A ...