PNRR | allarme cantieri | caro energia e materiali gonfia costi delle opere

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Iper realizzare lelegate ai progetti delsono aumentati del 50%, in conseguenza dell’incremento dei prezzi dell’e dei. A rilanciare l’è stata nei giorni scorsi l’UnioneProvince. La situazione si ripercuote in modo negativo sull’avanzamento dei, ritardando la costruzione dipubbliche indispensabili per il territorio. “Una scuola che un territorio attendeva da anni e che doveva costare 10 milioni ora ci costa 15 milioni. Quello che la UE e il Governo dovrebbero capire è che la scuola, che come Province chiedevamo da anni di realizzare, la stiamo costruendo dentro la bolla di speculazione”, ha sottolineato il presidente Michele de Pascale, intervenendo ad un dibattito con ...