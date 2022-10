Pinuccia vuole denunciare Tina Cipollari | la querelle a Uomini e Donne finisce male

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le puntate di, ormai, vengono sempre più spesso animate dagli scontri traDella Giovanna. Anche nella messa in onda di oggi c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra le due. Al termine del dibattito, durante il quale la dama del trono over è scoppiata in lacrime ed L'articolo proviene da KontroKultura.

Per tale ragione leichiudere mentre lui suggerisce di continuare ancora. Gemma consola, al tempo stesso è al settimo cielo per la sua esterna. Le cose per lei sembrano andare bene, ...Alessandro Rausa è corso dietro le quinte, su consiglio di Maria, a cercare di confortare, che in lacrime ha ammesso di non riuscire più a gestire gli attacchi di Tina. Il cavaliere ha fatto ...Le anticipazioni del 19 ottobre di Uomini e Donne ci confermano che nel dating show più seguito di sempre i colpi di scena non mancano mai. La puntata ...Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, una dama del trono Over ha ammesso che avrebbe preso provvedimenti nei confronti ...