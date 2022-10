Pesco Sannita riabbraccia il calcio | il centro sannita parteciperà al campionato di terza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiEra da 2019 che al campo sportivo comunale dinon si respirava aria di. Archiviata quella breve parentesi, peraltro con la vittoria del campionato diCategoria e la migrazione della squadra interessata verso altri lidi, oggiriparte. A segnare la nuova era calcistica è una società giovane, presieduta da Francesco Inglese, già da qualche anno promotore e realizzatore – proprio sul territorio della comunità– di un progetto di scuolagiovanile. Un progetto nato in famiglia con la partecipazione dei fratelli Stefano e Roberto, ma che si è allargato fino a coinvolgere altri giovani talenti sanniti, come Giuseppe Della Monica ...

anteprima24.it

L'attore è nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere del Vomero, da padre originario die da madre napoletana. Silvio Orlando ha perso la madre quando aveva solo 9 anni : " Per tanto ...La vita privata di Silvio Orlando Nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere del Vomero , da padre originario di(Benevento) e da madre napoletana. La madre morì prematuramente di ... Sir Pappano e Silvio Orlando si 'incontrano' sulle colline del Sannio Si chiama ‘Albero di Natale Pescolano’ ed è il concorso a premi ideato dal Comune di Pesco Sannita per le prossime festività di dicembre. Un’idea originale per mettere da parte luminarie e addobbi a c ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato la delibera di candidatura al Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acq ...