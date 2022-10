Perché nessuno blocca gli ambientalisti che bloccano Roma

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Questa mattina glidel gruppo “Ultima Generazione” torneranno, per la terza volta nel giro di sei giorni, are il traffico su alcune strade principali della capitale. Come sempre, si siederanno sulle corsie di marcia esponendo striscioni contro l’uso di combustibili fossili e la carbonizzazione, provocando le ire dei malcapitati automobilisti e motociclisti, che vorrebbero soltanto recarsi al lavoro o lasciare i figli a scuola, se non addirittura svolgere visite mediche.sa di preciso quando e soprattutto dove avverrà l’ennesima protesta. Se, per esempio, di nuovo sul Grande raccordo anulare, replicando l’iniziativa di lunedì, o sulla Tangenziale est, come avvenuto la scorsa settimana. Di sicuro c’è soltanto che si assisterà nuovamente a scene di rabbia di fronte a una manifestazione pro-ambiente nei ...