Perché Meta è costretta a vendere Giphy

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una decisione arrivata obtorto collo, al termine di un lungo contenzioso durato oltre due anni. Alla fine, dunque,sarà, quella piattaforma – un vero e proprio database – di gif animate molto utilizzata dagli utenti (soprattutto per condivisioni su social network come Snapchat, TikTok e Twitter, concorrenti di Instagram e Facebook). A sancire questo obbligo è stata una controversia iniziata nel 2020 – subito dopo l’annuncio dell’offerta da 400 milioni di dollari – con l’Antitrust del Regno Unito che ha evidenziato come questa acquisizione confermasse un fattore già noto: una sorta di monopolio di(all’epoca era ancora Facebook) nel mondo dell’economia delle piattaforme digitali. LEGGI ANCHE >è quinta tra le aziende scelte da FutureBrand ...