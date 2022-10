Perché in Italia non c’è un grande festival musicale

Wired Italia

... Argos, Audax Energia, Axpo, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima,...E non a caso da maggio ad ottobre di quest'anno in molte regioni d'si è vissuta e si sta ... 'Non mangiatelo' Temperature massime al top Si, l'incremento maggiore si è verificato proprio ... Energia, perché la transizione in Italia va così a rilento