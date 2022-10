Per questi segni sta per aprirsi un nuovo capitolo | tante novità in arrivo

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ottobre non si concluderà senza prima aver apportato una svolta epocale nella vita dizodiacali, per loro tutto sta per cambiare. Moltesi prospettano perzodiacali, dopo Mercurio e Plutone retrogradi finalmentegodranno di inizi promettenti che non lasciano spazio a dolore e ferite del passato. Secondo le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it