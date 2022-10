Pensioni anticipate | Cazzola ‘nuova opzione bisex’ | ha senso aggiungere nuovi oneri?

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Abbiamo chiesto al Prof Giulianoun suo parere in merito all’ ultima proposta previdenziale di Giorgia Meloni ossiatutti come misura per evitare un ritorno in toto della Legge Fornero dal 1 gennaio 2023. Di seguito le considerazioni dicorredate da specifiche e grafici che ben fanno intendere il suo punto di vista e l’efficiacia dell’attuale misuradonna. Vi lasciamo alla sua disamina, ringraziandolo per la solita disponibilità al confronto.tutti, haintrodurre un’identità di genere per le? Così: “Nei prossimi tre anni, il governo dovrà trovare 32 miliardi in più solo per adempiere a quanto previsto a legislazione vigente in tema di rivalutazione automatica delle ...