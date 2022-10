Pensioni 2023 | riapre il cantiere | le 5 ipotesi di flessibilità

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La settimana del 24 ottobre dovrebbe essere quella dell’apertura delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, e in parallelo sianche il. Sarà una delle prime grandi sfide per il nuovo esecutivo, perché tra poco più di tre mesi, senza nuove misure, si tornerà alla Legge Fornero secca: cioè 67 anni di età e 20 di contributi per tutti con la pensione di vecchiaia oppure in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per donne). Il tema previdenziale era già da tempo sul tavolo delle trattative tra i sindacati all’ex governo Draghi. Ora però è tutto da rivedere e rimettere in discussione. Spuntano alcunedi, tra cui quota 41 (già discussa da tempo), proroga di opzione ...

