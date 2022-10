Papa | ‘no a stereotipi negativi o avremo il Nobel della negatività'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Città del Vaticano, 19 ott. (Adnkronos) - Impariamo a discernere quel che ci accade dentro, o rischiamo di "ritrovarci imprigionati da pensieri che ci allontanano da noi stessi, messaggi stereotipati che ci fanno del male: "io non valgo niente", "a me tutto va male", "non realizzerò mai nulla di buono", e così via". Lo ha ammonito ilnel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. "Leggere la propria storia - ha ricordato Bergoglio nel corsocatechesi - significa anche riconoscere la presenza di questi elementi "tossici", ma per poi allargare la trama del nostro racconto, imparando a notare altre cose, rendendolo più ricco, più rispettosocomplessità, riuscendo anche a cogliere i modi discreti con cui Dio agisce nella nostra vita". Il Pontefice, a braccio, ha raccontato un aneddoto chiarificatore del messaggio: ...