Pagamento Pensioni novembre 2022 | calendario | chi riceverà l’aumento e il bonus?

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Anche per lediarrivano importanti novità per quanto riguarda gli importi e le date di. Non vi sarà infatti nessun anticipo per chi ritira l’emolumento alle poste italiane, e come ormai consuetudine vi sarà unalfabetico per scaglionare il ritiro alle poste della pensione ed evitare così di intasare gli uffici e creare assembramenti. La buona notizia per il mese diè relativa aldovuto dalla rivalutazione anticipata, prevista dal Decreto Aiuti bis, che coinvolgerà moltissimi pensionati. Come se non bastasse poi, arriva anche ilda 150 euro (del decreto aiuti ter) per alcuni pensionati con requisiti specifici. Quando saranno pagate ledi ...