Ospedale Papa Giovanni | mentre fa un esame le rubano la fede e il cellulare con le foto del fratello morto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Bergamo. Un telefonoche a livello economico non aveva un grande valore, ma ne aveva moltissimo dal punto di vista affettivo. Custodiva legrafie deldella proprietaria, una 45enne di origine albanese residente a Calcio da 23 anni. E anche la, quell’anello ricevuto il giorno delle nozze, lo stesso che era stato al dito di sua madre per tanti anni. Anello e telefono le sono stati rubati lunedì 10 ottobre all’di Bergamo, dove la donna è stata ricoverata per due settimane. “Il 25 settembre ero andata a castagne con mio marito in valle Imagna e sono scivolata nel bosco, ho fatto un volo di 15 metri e mi sono rotta alcune vertebre – racconta la donna -. Mi hanno portata al...