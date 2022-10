Oroscopo Branko Mercoledì 19 Ottobre 2022 | Acquario favorito

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’diper oggi,19Ariete C’è un piccolo problema, quella quadratura tra Sole e Plutone, attenti alle autorità. Toro Nervi a fior di pelle ma prima di scattare ricordate che siamo tutti sottoposti ad un’ondata di nervosismo. Gemelli L’amore è al massimo dal punto di vista passionale. Cancro Non male questo cielo ma ci sono aspetti ancora molto forti e critici, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le persone del vostro ambiente. Leone Complimenti per questa Luna nel vostro cielo. Vergine Una questione amorosa che vi dava preoccupazioni dovrebbe risolversi. Bilancia Organizzate sorprese al vostro partner. Scorpione Urano non molto negativo ma particolare, non sopportate niente. Sagittario Siete inseriti in un gioco della fortuna, ...