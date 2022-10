Agenzia ANSA

Ha "intrattenuto rapporti personali" con l'imprenditore e ex deputato della Lega Gianluca Pini, più volte indagato dalla Procura di Forlì, anche con l'obiettivo di "conseguire specifiche utilità". E i ...Proprio in queste ore si stanno effettuando degli accertamenti irripetibilisua automobile , ... Una vicenda che si infittisce die di sfide per gli inquirenti. Ombre sulla nomina del Pg dell'Aquila,Csm lo trasferisce - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Ha "intrattenuto rapporti personali" con l'imprenditore e ex deputato della Lega Gianluca Pini, più volte indagato dalla Procura di Forlì, anche con l'obiettivo di "conseguire ...La ricerca sulla ristorazione in Italia, focus sui centri commerciali, di Deloitte confronta lo scenario economico del foodservice in Italia e in Europa ...